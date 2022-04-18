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В Грузии реконструируют все военные базы

Премьер Грузии Гарибашвили сообщил о запуске программы по реконструкции военных баз

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии запускают программу по реконструкции всех военных баз и строительству новых зданий полиции. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает «Интерфакс».

Общая стоимость программы превысит 100 миллионов долларов. Работы планируется полностью завершить за три года, пояснил Гарибашвили.

Запланировано также строительство новой военной базы сил специальных операций. «В нашем регионе это будет самой образцовой базой», — пообещал премьер.

В конце марта Министерство обороны Азербайджана анонсировало интенсивные учения для повышения боеготовности и бдительности армии.

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София Сарджвеладзе
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