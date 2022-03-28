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Азербайджан решил провести интенсивные военные учения

Министерство обороны Азербайджана решило провести интенсивные учения

Фото: Shutterstock

Власти Азербайджана решили провести интенсивные военные учения. Об этом сообщает Министерство обороны.

В сообщении сказано, что глава ведомства Закир Гасанов провел совещание, на котором «был проведен широкий анализ ситуации на азербайджано-армянской государственной границе и оперативной обстановки в Карабахской экономической зоне». Гасанов поручил поддерживать боевую готовность и повысить бдительность.

«В целях повышения боеготовности подразделений министр обороны дал указание о проведении интенсивных учений и практических занятий в соответствии с условиями реального боя и постоянной готовности воинских частей к четкому и своевременному выполнению поставленных боевых задач», — отметили в Минобороны.

Гасанов также завил, что военнослужащие в любой момент должны быть готовы применить оружие.

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26 марта азербайджанские солдаты вошли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Минобороны России обвинило их в нарушении соглашения 2020 года о прекращении огня. Баку в ответ призвал российских военных «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана».

На следующий день Минобороны России заявило, что Азербайджан отвел свои подразделения обратно, однако Баку опроверг это.

28 марта Армения заявила, что Азербайджан продолжает вторгаться в зону ответственности миротворцев. «Ожидаем, что миротворческие силы РФ в Нагорном Карабахе примут конкретные меры для прекращения вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и вывода азербайджанских ВС», — сказали в Ереване.

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София Сарджвеладзе
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