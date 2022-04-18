Золото рекордно подорожало на фоне конфликта на Украине

Фьючерсы на золото в США поднялись в цене до 1995,3 доллара

Золото выросло в цене на один процент до месячного максимума на фоне экономической нестабильности из-за военной операции России на территории Украины. Рекордная инфляция заставила инвесторов обратиться к золоту как к активу для сохранения средств, сообщает Reuters.

Золото поднялось в цене до 1991,51 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США подорожали до 1995,3 доллара — это самый высокий уровень с 11 марта. «Импульс роста драгоценных металлов будет продолжаться до тех пор, пока рынки будут получать постоянный поток негативных заголовков о мрачных глобальных перспективах», — объяснил главный рыночный аналитик Exinity Хан Тан.

Конфликт на Украине усугубил стремительный рост инфляции и ухудшил перспективы роста мировой экономики. Ожидается, что ФРС США в 2022 году несколько раз повысит ключевую ставку, чтобы снизить темпы роста инфляции, однако крупные банки с Уолл-стрит обеспокоены, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к рецессии в экономике. Китай тоже столкнулся с замедлением экономического роста в марте, так как потребление, недвижимость и экспорт сильно пострадали из-за новых коронавирусных ограничений.

Курс биткоина после начала военной операции на территории Украины резко снизился на десять процентов — до 34,4 тысячи долларов. Затем курс биткоина несколько восстановился — на момент написания новости самая популярная криптовалюта торгуется по цене в 39,3 тысячи долларов.