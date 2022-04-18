Минобороны РФ заявило о нежелании Украины открывать гумкоридоры в сторону России

Минобороны РФ: Украина ни заявила ни одного коридора в сторону России

Министерство обороны РФ сообщило, что Украина не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Киев не открыл ни одного коридора на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях в сторону России. Мизинцев при этом отметил, что Вооруженные силы России вместе с формированиями ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех маршрутах, заявленных Украиной.

Помимо этого, представитель Минобороны рассказал, что украинские власти не только не придерживаются гуманитарных принципов, но и препятствуют эвакуации мирного населения. Он добавил, что боевики националистических батальонов обстреливают гумкоридоры, в том числе те, которые были заявлены Украиной.

Ранее Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией. «ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров», — рассказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.