Киев согласился создать гуманитарную группу по координации с Москвой

Украина приняла предложение ООН создать гуманитарную группу для координации с Россией

Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РБК.

«ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров», — рассказал Гриффитс.

По его словам, украинская сторона согласилась, теперь в ООН ждут аналогичного ответа от России.

Заместитель генсека ООН также рассказал, что организация предложила Киеву и Москве провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поддержал российско-украинские переговоры в Стамбуле. Он также подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров и эвакуации людей.