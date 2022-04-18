Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев согласился создать гуманитарную группу по координации с Москвой

Украина приняла предложение ООН создать гуманитарную группу для координации с Россией

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РБК.

«ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров», — рассказал Гриффитс.

По его словам, украинская сторона согласилась, теперь в ООН ждут аналогичного ответа от России.

Заместитель генсека ООН также рассказал, что организация предложила Киеву и Москве провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поддержал российско-украинские переговоры в Стамбуле. Он также подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров и эвакуации людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Полиция завела дело на положенца Новгородской области
Cтюардесса раскрыла способ бесплатно повысить класс обслуживания на борту
Названы вернувшиеся в моду популярные тренды из 1990-х
Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике
Психолог перечислила главные ошибки родителей при общении с пьяным подростком
Подержанные электрокары оказались дороже новых
Следователи завели дело после обстрела Первомайска
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода
Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.