Генсек ООН выразил поддержку российско-украинским переговорам в Стамбуле

Генсек ООН Гутерриш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом высказался в поддержку российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«В воскресенье генеральный секретарь беседовал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Генеральный секретарь выразил неизменную поддержку стамбульскому процессу в связи с войной на Украине и подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров для распространения гуманитарной помощи и эвакуации людей», — сказано в сообщении.

Ранее генсек выразил сожаление в связи с падением в Донецке выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты «Точка-У» и обстрелом мирных жителей. «Любой удар по гражданским лицам или гражданской инфраструктуре вызывает сожаление, если происходит по случайности, и заслуживает осуждения, если совершен умышленно», — заявил он.

18 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что динамика переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом оставляет желать лучшего.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.