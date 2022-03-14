Генсек ООН выразил сожаление в связи с падением в Донецке украинской ракеты

Генсек ООН Гуттереш осудил ракетный обстрел Донецка ВСУ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с падением в Донецке выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты «Точка-У» и обстрелом мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.

«Я видел новости об этом инциденте. И я должен сказать, что наша позиция четкая: любой удар по гражданским лицам или гражданской инфраструктуре вызывает сожаление, если происходит по случайности, и заслуживает осуждения, если совершен умышленно», — сказал Гуттереш.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная ВСУ. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что ракета несла кассетный заряд, запрещенный многими странами мира в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко сообщил, что 18 человек погибли на месте при обстреле, еще два человека скончались в больнице от тяжелых ранений. По его словам, всего в больницы Донецка были доставлены 35 пострадавших.