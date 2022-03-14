В больницы Донецка доставили десятки людей после падения украинской ракеты

В ДНР заявили, что после падения «Точки-У» в больницы Донецка доставили 35 человек

После падения в Донецке обломков ракеты, выпущенной украинскими военными из тактического ракетного комплекса «Точка-У», в больницы города были доставлены несколько десятков человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) Александр Оприщенко, передает ТАСС.

По его словам, 18 человек погибли на месте при обстреле, еще два человека скончались в больнице от тяжелых ранений. Оприщенко заявил, что всего в больницы Донецка были доставлены 35 пострадавших.

«Трое в легком состоянии, двое в крайне тяжелом, которые умерли, остальным сейчас оказывается помощь. Они либо в операционных залах, либо уже в реанимации», — пояснил он.

Оприщенко также добавил, что среди пострадавших есть один ребенок, находящийся в состоянии средней степени тяжести. Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР отметил, что в настоящий момент ребенку оказана помощь, его жизни ничего не угрожает.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд, запрещенный многими странами мира в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.