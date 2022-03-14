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В ДНР сообщили о кассетном заряде в летевшей к Донецку ракете ВСУ

Пушилин заявил, что в использованной для удара по Донецку ракете был кассетный заряд

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в использованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд. Его цитирует ТАСС.

По словам главы республики, летевшая к Донецку украинская ракета несла кассетную бомбу, запрещенную к использованию во многих странах мира. «Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», — заявил Пушилин.

Как отмечает глава ДНР, если бы «Точка-У» долетела до места назначения и сработала, то радиус поражения был бы 500 метров. «Вообще бы ничего живого не осталось», — добавил он.

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6 марта

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что возле Дома правительства была сбита ракета «Точка-У», выпущенная ВСУ.

Сообщается, что в результате падения обломков погибли 20 человек. еще девять получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что среди погибших есть дети.

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Алевтина Запольская
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В ДНР сообщили о кассетном заряде в летевшей к Донецку ракете ВСУ
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