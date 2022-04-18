В Пскове пройдет выставка «Хлеб и камень» петербургской художницы

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова состоится выставка «Хлеб и камень» петербургской художницы Натальи Ухналевой. Об этом сообщает издание «Псковская Лента Новостей».

Открытие выставки состоится 19 апреля, она продлится до 15 мая.

«Хлеб и камень. Почему хлеб? Почему камень? Закономерно сопоставление и противопоставление камня и хлеба. Они, действительно, внешне бывают похожи друг на друга, но по существу — антиподы. Но если возможно претворение камня в хлеб, как говорится в священном писании, не значит ли это, что в камне содержится потенциал жизни. Камень и хлеб связаны родством. У них одна фактура жизни. Вместе они образуют фундамент цивилизации», — рассказали организаторы мероприятия.

Ранее сообщалось, что в нижегородском центре культуры «Рекорд» пройдет выставка картин в стиле песочной анимации, созданной художницей Людмилой Логиновой и подопечными студии песочной анимации «Солнечный город». Среди представленных на выставке работ будут портреты балерин и русских красавиц, а также запечатленные художниками птицы и животные. Кроме того, экспозиция будет включать работы Людмилы Логиновой. Большая часть картин посвящена красотам города и его жителям.