В Госдуме предложили запретить показ «Сватов» по телевидению

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить показ по телевидению программ «Квартала 95»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить показ по российскому телевидению сериала «Сваты» и других программ студии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Хамзаева, показ «Сватов» и других развлекательных передач «Квартала 95» в России должен прекратиться. «Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошел на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещен к показу на российском телевидении», — сказал депутат.

Также стало известно, что Хамзаев подготовил депутатский запрос на имя главы Минкульта России Ольги Любимовой с просьбой провести тщательный анализ передач компании Зеленского и рекомендовать российским каналам запретить их показ на территории страны.

Ранее с призывом отказаться от показа «Сватов» и других программ «Квартала 95» в России выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что в стране нет места для проектов, связанных с компанией Зеленского.

«Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95», в котором также снимались российские актеры. Всего в эфир вышло семь сезонов сериала. В 2021 году «Сваты» стали самым популярным у россиян сериалом.