Сериал студии Зеленского стал самым популярным в России

Телесериал «Сваты» стал самым популярным среди россиян в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope.

«Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Премьера 7-го сезона телесериала состоялась в России в конце декабря. По данным Mediascope, на втором и третьем местах оказались проекты «Угрюм-река» («Первый канал») и «Склифософский 8» («Россия 1»).

Ранее лучшие сериалы 2021 года назвали российские кинокритики. Абсолютным победителем года стал «Вампиры средней полосы». Он набрал в два раза больше баллов, чем шоу «Хрустальный», занявшее второе место. Первую тройку замкнул многосерийный байопик «Вертинский». Всего в списке оказалось 229 сериалов, однако критики в основном отдали преимущество проектам со стримингов.