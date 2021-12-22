Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Названы лучшие российские сериалы года по версии критиков

Лучшим отечественным сериалом 2021 года по версии критиков стали «Вампиры средней полосы»

Кадр: сериал «Вампиры средней полосы»

Названы лучшие отечественные сериалы 2021 года по версии российских критиков. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Рейтинг был основан на опросе 20 экспертов различных российских СМИ. Им предложили выбрать между многосерийными фильмами с телевидения и стриминговых платформ. Всего в списке оказалось 229 сериалов, однако критики в основном отдали преимущество проектам со стримингов.

Абсолютным победителем года стал сериал «Вампиры средней полосы». Он набрал в два раза больше баллов, чем шоу «Хрустальный», занявшее второе место. Первую тройку замкнул многосерийный байопик «Вертинский». Четвертое и пятое места отдали проектам «Большая секунда» и «Вне себя», соответственно.

Ранее пользователи сайта «Кино-театр.ру» назвали самые популярные российские сериалы года. Рейтинг наиболее востребованных шоу возглавил третий сезон проекта «Бывшие». Его страница набрала наибольшее количество просмотров пользователей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В России описали возможные сценарии конфликта с НАТО
Названы лучшие российские сериалы года по версии критиков
Пожизненный срок сочли единственным подходящим наказанием в деле MH17
Риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два раза
В России построили первый завод по производству беспилотников
Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Белоруссии
Автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП в Новой Москве
Ивлеева показала свою квартиру в Москве
Попова рассказала о состоянии зараженных омикроном россиян
В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
20-летний вратарь умер после столкновения с соперником во время матча
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Стройкам в России предрекли катастрофу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter