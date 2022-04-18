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Минобороны рассказало об уничтожении командного пункта ВСУ «Искандером»

Минобороны рассказало журналистам об уничтожении «Искандером» командного пункта ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы России ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

Информация о местоположении пункта была получена в ходе разведывательных мероприятий и позже была дополнительно подтверждена. После этого расчеты пусковых установок выдвинулись на место, с которого было возможно нанести удар.

По информации ведомства, командные пункты были уничтожены вместе с расположенными на них военной техникой, вооружением и личным составом.

Ранее Минстерство обороны опубликовало списки с именами, фамилиями и номерами частей украинских военных, погибших во время военных действий на Украине. Всего в нем находятся данные 23 367 комбатантов. В них входят бойцы ВСУ, иностранные наемники и члены добровольческих националистических батальонов.

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Роман Кирьянов
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