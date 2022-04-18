Минобороны рассказало об уничтожении командного пункта ВСУ «Искандером»

Минобороны рассказало журналистам об уничтожении «Искандером» командного пункта ВСУ

Вооруженные силы России ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

Информация о местоположении пункта была получена в ходе разведывательных мероприятий и позже была дополнительно подтверждена. После этого расчеты пусковых установок выдвинулись на место, с которого было возможно нанести удар.

По информации ведомства, командные пункты были уничтожены вместе с расположенными на них военной техникой, вооружением и личным составом.

Ранее Минстерство обороны опубликовало списки с именами, фамилиями и номерами частей украинских военных, погибших во время военных действий на Украине. Всего в нем находятся данные 23 367 комбатантов. В них входят бойцы ВСУ, иностранные наемники и члены добровольческих националистических батальонов.