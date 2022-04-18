Минобороны России опубликовало документы со списками погибших украинских военных

Минобороны России опубликовало отдельные данные со списками погибших украинских военных

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале отдельные данные со списками потерь среди личного состава воинской части 3057 Нацгвардии Украины, куда входит отряд специального назначения «Азов».

Все данные приводятся по состоянию на 29 марта 2022 года. Списки содержат фамилии и имена погибших и раненых украинских военных, их воинские специальности и должности, номера воинских частей, а также обстоятельства гибели либо причину утраты боеспособности. Кроме того, для некоторых погибших указывается место захоронения или то, где находится тело.

В Минобороны заявляют, что документы, попавшие в распоряжение ведомства, говорят о значительном числе погибших, раненых, пропавших без вести и дезертировавших украинских военнослужащих.

В российском военном ведомстве также заявили, что на текущий момент реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Эти данные в Минобороны называют достоверными.

23 367 человек составляют безвозвратные потери украинской стороны по данным Минобороны России

Ранее Минобороны России назвало ложью заявление Зеленского о потерях ВСУ

Как сообщил 16 апреля журналистам официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции якобы составляют от 2500 до 3000 человек, является ложью.

Он отметил, что на самом деле потери ВСУ и иностранных наемников превышают 23 тысячи человек. Конашенков добавил, что Зеленский боится говорить народу Украины реальные цифры, и анонсировал публикацию отдельных данных по потерям ВСУ.

Зеленский заявлял, что, по официальным оценкам Киева, потери ВСУ за время спецоперации России на территории республики составили около 2500-3000 убитыми и порядка 10 тысяч ранеными.

При этом украинский лидер оговорился о том, что сейчас сложно сказать, сколько из раненых военнослужащих выживут.

По данным Минобороны России, озвученным 25 марта, за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 человек получили ранения. С марта потери российской стороны не раскрывались.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 11 апреля глава государства назвал происходящее на территории Украины большой трагедией, еще раз заявив, что другого выбора у России не было.