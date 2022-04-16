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Минобороны назвало потери ВСУ и иностранных наемников

Минобороны России сообщило, что потери ВСУ на 16 апреля составили 23,3 тысячи человек

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на 16 апреля составили порядка 23,3 тысячи человек. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, он назвал ложью недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют от 2,5 до 3 тысяч человек.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины», — заявил Конашенков.

Он добавил, что в скором времени Минобороны будет публиковать отдельные данные из украинских документов о своих потерях, которые содержат информацию о месте гибели и захоронения погибших.

Ранее в марте в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины заявили, что личные данные белорусских военных могут быть обнародованы украинской разведкой. К чему именно приведет публикация озвученной информации от украинских разведчиков, не уточняется.

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Мария Гейн
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