Украина пригрозила предать огласке персональные данные военных Белоруссии

Разведка Украины рассказала о намерении обнародовать личные данные белорусских военных

Личные данные белорусских военных могут быть обнародованы украинской разведкой. Такой вывод следует из заявления представителей Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

«Уверяем Вас, что мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины», — говорится в заявлении. Доказательств наличия таких сведений в ведомстве не предоставили.

Управление также добавило, что там «надеются на благоразумие» белорусских военных и пригрозили предать огласке персональные данные военнослужащих Белоруссии. К чему именно приведет публикация озвученной информации от украинских разведчиков, они не уточнили.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, белорусские военнослужащие не принимают в ней участие. С момента начала военных действий Главное разведывательное управление Украины публикует «списки личного состава» российских военнослужащих и собственные данные о потерях России в спецоперации, которые существенно расходятся с цифрами, публикуемыми Минобороны России. В публикациях разведка Украины объясняет свои «успехи» в том числе тем, что во главе ее стоит представитель «нового поколения офицеров, которым НАТО ближе, чем советские предшественники» Кирилл Буданов.

Примечательно, что в декабре 2021 года Буданов признался в том, что жил в одной квартире с гражданином России, бывшим замминистра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили, которого уволили со службы после скандала в прессе. Глава разведки при этом не уточнил, знал ли он о российском гражданстве сожителя.