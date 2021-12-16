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Глава украинской военной разведки признался в сожительстве с россиянином

Начальник военной разведки Украины Буданов жил в одной квартире с гражданином России

Кадр: Telegram-канал VESTI

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов признался в сожительстве с гражданином России. Главный военный разведчик жил в одном доме с недавно уволенным заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили, передает Telegram-канал Vesti.ua.

Буданов переехал к Гогилашвили по причине ремонта в собственной квартире. «Гогилашивили — мой друг, я это ни от кого не скрывал. Он предложил мне на первое время пожить у него», — объяснил поступок разведчик. Знал ли он о наличии у Гогилашвили российского гражданства, не уточняется.

Дом, в который переехал Буданов, арендует жена Гогилашвили Мария Левченко. Левченко — советник президента Украины Владимира Зеленского. Она знакома с Зеленским давно — по общей работе в студии «Квартал 95». Именно после избрания Зеленского ее муж занял высокий пост в министерстве внутренних дел.

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Недавно украинский YouTube-канал «Следствие.Инфо» опубликовал большое расследование о роли Левченко и Гогилашвили в жизни нынешнего президента Украины. Журналисты утверждают, что Левченко входит в ближнее окружение Зеленского. При этом ее муж, бывший замминистра внутренних дел Украины, в России работал на депутата Государственной Думы Николая Валуева.

Друг главного разведчика Буданова лишился своего поста после конфликта с сотрудником полиции на блокпосту в Краматорске. Полицейский остановил машину Гогилашвили и потребовал документы для проверки. Будучи на тот момент высокопоставленным сотрудником МВД, Гогилашвили разозлился, устроил скандал и обещал проблемы правоохранителю. Видео инцидента попало в сеть. После того, как о случае узнал Зеленский, он потребовал от Кабмина уволить чиновника.

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Дмитрий Настасьев
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