Зеленский заставил Кабмин уволить провинившегося замминистра

На Украине по требованию президента Владимира Зеленского отстранен от должности заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили. Зеленский заставил Кабмин уволить Гогилашвили после скандального видео, где замминистра устроил конфликт с полицейским. Об этом «РБК» сообщил источник в украинском правительстве.

«Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — заявил ранее Зеленский. Провинившийся обратил на себя внимание президента из-за инцидента, случившегося на въезде в Донецкую область.

Сотрудники полиции остановили машину с Гогилашвили на блокпосте в районе Краматорска. Полицейские потребовали показать документы. Высокопоставленному пассажиру не понравились действия полицейских. «Вы что не видите, кто я?» — поинтересовался замминистра и начал словесно провоцировать конфликт, позже попытавшись даже влезть в драку с правоохранителями. Оригинал видео опубликован на канале «Остання крапля» (Последняя капля), на 13 декабря оно оказалось недоступно.

Гогилавшивили впервые назначили в систему МВД в 2019 году, ранее он не работал в органах внутренних дел. Его жена Мария Левченко — советник Зеленского, она хорошо знакома с президентом еще по «Кварталу 95» (телестудия, где долгое время работал Зеленский — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, у опального чиновника нашлось российское гражданство.

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