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Зеленский заставил Кабмин уволить провинившегося замминистра

РБК: Кабинет министров Украины уволил заместителя главы МВД Александра Гогилашвили
Александр Гогилашвили

Александр Гогилашвили. Фото: МВД Украины

На Украине по требованию президента Владимира Зеленского отстранен от должности заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили. Зеленский заставил Кабмин уволить Гогилашвили после скандального видео, где замминистра устроил конфликт с полицейским. Об этом «РБК» сообщил источник в украинском правительстве.

«Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — заявил ранее Зеленский. Провинившийся обратил на себя внимание президента из-за инцидента, случившегося на въезде в Донецкую область.

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Сотрудники полиции остановили машину с Гогилашвили на блокпосте в районе Краматорска. Полицейские потребовали показать документы. Высокопоставленному пассажиру не понравились действия полицейских. «Вы что не видите, кто я?» — поинтересовался замминистра и начал словесно провоцировать конфликт, позже попытавшись даже влезть в драку с правоохранителями. Оригинал видео опубликован на канале «Остання крапля» (Последняя капля), на 13 декабря оно оказалось недоступно.

Гогилавшивили впервые назначили в систему МВД в 2019 году, ранее он не работал в органах внутренних дел. Его жена Мария Левченко — советник Зеленского, она хорошо знакома с президентом еще по «Кварталу 95» (телестудия, где долгое время работал Зеленский — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, у опального чиновника нашлось российское гражданство.

В ноябре в Киевском совете депутат от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын захотел ударить коллегу-законодателя, но сам упал, уронив при этом стоявшую рядом женщину.

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Дмитрий Настасьев
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