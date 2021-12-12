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Зеленский потребовал уволить устроившего истерику у блокпоста замглавы МВД

Зеленский требует уволить замглавы МВД Гогилашвили после скандала у блокпоста в Донбассе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александр Гогилашвили, устроившего истерику у блокпоста в Донбассе. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале политика.

«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — сказано в заявлении.

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Украинский лидер отметил, что независимо от занимаемой должности ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

Ранее Гогилашвили разозлился и устроил скандал, так как его остановили у блокпоста в Донбассе. Сотрудники полиции попросили его выйти из машины, но водитель остановил автомобиль не сразу. После этого заместитель главы МВД начал угрожать правоохранителям, потому что они его не узнали.

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Виктория Кондратьева
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