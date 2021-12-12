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На Украине начнут производить турецкие беспилотники

Под Киевом начали строить завод по производству турецких беспилотников типа ANKA

Фото: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

На Украине недалеко от Киева начали строить завод по производству турецких реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа ANKA. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на внештатного советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича.

По словам Арестовича, на беспилотниках будут установлены украинские двигатели, а остальная авионика будет турецкой. «Они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой», — рассказал он. Отмечается, что первая партия летательных аппаратов должна быть готова уже к концу 2022 года.

По информации издания, Анкара использовала беспилотники типа ANKA в ходе военных операций в Сирии. Несколько аппаратов были сбиты, но в целом их эффективность оценили как высокую.

Ранее стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины засекретил данные о применении ударных беспилотников Bayraktar и Javelin в Донбассе. «Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединенных сил относится к служебной», — заявили в ведомстве.

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Екатерина Андреева
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