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Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Генштаб ВСУ засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и Javelin в Донбассе

Фото: Wikimedia Commons

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекретил данные о применении ударных беспилотников Bayraktar и Javelin в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединенных сил относится к служебной», — говорится в сообщении Генштаба в ответ на запрос журналистов. Уточняется, что эти сведения являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат разглашению.

ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе Bayraktar 26 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что примененные аппараты не могут называться турецкими после соглашения о продаже.

Ранее в декабре также стало известно, что американские военные отправили на Украину 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

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Варвара Кошечкина
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