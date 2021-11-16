Украинский депутат захотел ударить коллегу и упал сам

Депутат от партии президента Украины «Слуга народа» Владислав Трубицын захотел ударить в лицо депутату от политической силы «Единство» Ярославу Федоренко во время застолья в Киевском совете. Стычка парламентариев попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Инсайдер.ua».

На записи видно, как мужчины в компании коллег и главы фракции Зеленского «Слуга народа» Евгении Кулебы распивают алкогольные напитки и дружно общаются, однако затем Трубицын резко замахнулся и попытался ударить Федоренко. Попытка нападения не удалась, и в результате на полу оказался сам Трубицын и Евгения Кулеба.

Другие присутствующие, также находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, помогли упавшим зачинщику драки и женщине подняться. Что стало причиной резкой смены настроения Трубицына, неизвестно.

В июле в Верховной Раде Украины между депутатами президентской партии «Слуга народа» Николаем Сольским и оппозиционной политической силой бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батьковщина» Вадимом Ивченко произошла драка. По словам очевидцев, парламентарии сначала мирно беседовали, однако затем Ивченко внезапно ударил Сольского кулаком в лицо. Другие депутаты поспешили разнять коллег.