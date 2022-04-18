Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Калининграде оценили возможность появления военных НАТО

Губернатор Алиханов исключил возможность появления военных НАТО в Калининградской области
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, оценивая в интервью «Известиям» возможность появления военных НАТО на территории области, выразил уверенность в том, что такой расклад событий исключен. По его словам, область готова к любым санкциям и даже к блокаде со стороны Евросоюза.

«Военные НАТО в Калининграде не появятся, так как наша страна тут же даст на это асимметричный ответ. Поэтому не думаю, что кто-то будет играть с Россией в такие игры. К тому же Балтфлот стоит на страже наших границ, военная техника тоже. Мне кажется, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион», — заявил он.

Алиханов подчеркнул, что из-за санкций Запада сильно пострадал автомобильный сектор. Он считает, что в скором времени заводы в регионе ожидают большие проблемы, как и другие производства в стране. Однако, губернатор заверил, что из-за кризиса жители области не останутся без работы и пообещал всячески помогать им с трудоустройством.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «дефолт России» может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы. Он также предсказал Европе гиперинфляцию, отсутствие продуктов в магазинах и наплыв беженцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев предупредил Европу о последствиях «дефолта России» из-за санкций
В России оценили вероятность дефицита кофе
Москвичи заподозрили роботов-курьеров в «отлынивании» от работы
В Калининграде оценили возможность появления военных НАТО
Раскрыта главная причина таяния шельфовых ледников в Антарктиде
В РАН оценили возможность существования МКС без России
В Германии предупредили о значительном росте цен на газ
Вучич рассказал об экономических последствиях конфликта на Украине для Сербии
Санкции против России назвали вредными для США
В Сербии рассказали о награде от Запада в случае поддержки санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.