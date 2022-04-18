В Калининграде оценили возможность появления военных НАТО

Губернатор Алиханов исключил возможность появления военных НАТО в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, оценивая в интервью «Известиям» возможность появления военных НАТО на территории области, выразил уверенность в том, что такой расклад событий исключен. По его словам, область готова к любым санкциям и даже к блокаде со стороны Евросоюза.

«Военные НАТО в Калининграде не появятся, так как наша страна тут же даст на это асимметричный ответ. Поэтому не думаю, что кто-то будет играть с Россией в такие игры. К тому же Балтфлот стоит на страже наших границ, военная техника тоже. Мне кажется, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион», — заявил он.

Алиханов подчеркнул, что из-за санкций Запада сильно пострадал автомобильный сектор. Он считает, что в скором времени заводы в регионе ожидают большие проблемы, как и другие производства в стране. Однако, губернатор заверил, что из-за кризиса жители области не останутся без работы и пообещал всячески помогать им с трудоустройством.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «дефолт России» может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы. Он также предсказал Европе гиперинфляцию, отсутствие продуктов в магазинах и наплыв беженцев.