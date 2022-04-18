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Медведев предупредил Европу о последствиях «дефолта России» из-за санкций

Замглавы Совбеза Медведев предсказал, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что «дефолт России» может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы. Таким образом он отреагировал на слова главы Еврокомиссиии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что санкции Запада могут привести к дефолту в России. Политик также предсказал Европе гиперинфляцию, отсутствие продуктов в магазинах и наплыв беженцев.

Медведев отметил, что дефолт по обязательствам России оказался «глубинной стратегией Евросоюза» и «сокровенным замыслом» Брюсселя и США, несмотря на их заявления об необходимости окончить спецоперацию на Украине и достичь мира.

Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что западные санкции приведут к дефолту в России. Политик отметила, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт в России снизится на 11 процентов, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Кроме того, она назвала государственное банкротство страны вопросом времени.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно. Он уточнил, что если Запад будет блокировать платежи по евробондам в валюте, то Москва будет оплачивать их в рублях.

В середине марта Россия осуществила выплату процентов инвесторам по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу. 6 апреля Министерство финансов впервые исполнило обязательства по еврооблигациями в рублях в размере 649,2 миллиона долларов.

Гиперинфляция и отсутствие продуктов в магазинах Европы

Медведев предсказал Европе гиперинфляцию, отсутствие продуктов в магазинах и наплыв беженцев, который спровоцирует резкий всплеск преступности. По его словам, это уже не удастся списать на Россию. Такими последствиями обернется введение антироссийских санкций, уверен зампред Совбеза.

Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Медведев подчеркнул, что после этого политикам Евросоюза придется сменить риторику.

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Ранее российский экономист Евгений Надоршин заявил, что европейские страны заплатят высокую цену за антироссийские санкции, что выразится в самой высокой инфляции в зоне евро за всю историю. По его словам, многие товары, которые раньше приходили на европейские рынки из России, резко вырастут в цене. Возникшая в еврозоне на фоне антироссийских санкций инфляция задержится надолго.

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС разрабатывает шестой пакет антироссийских санкций после начала спецоперации России на Украине. Он предусматривает меры против энергетического сектора и банков России. Политик подчеркнула, что главным приоритетом Евросоюза является сокращение доходов президента России Владимира Путина.

Предыдущий, пятый пакет санкций ЕС против России, был принят 8 апреля. Он включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Также ЕС расширил санкции против граждан и компаний России и Белоруссии, теперь в черном списке 1091 человек и 80 организаций.

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Марина Совина
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