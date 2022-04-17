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Экономист рассказал о цене антироссийских санкций для европейских стран

Экономист Надоршин заявил о самой высокой инфляции в еврозоне из-за антироссийских санкций

Фото: Shutterstock

Европейские страны заплатят высокую цену за антироссийские санкции, что выразится в самой высокой инфляции в зоне евро за всю историю. Об этом российский экономист Евгений Надоршин рассказал агентству ФАН.

По словам Надоршина, многие товары, которые раньше приходили на европейские рынки из России резко вырастут в цене. Возникшая в еврозоне на фоне антироссийских санкций инфляция задержится на долго. Экономика Запада столкнулась с непривычными условиями, считает он.

«Существенная проблема еврозоны сейчас — это рост издержек производителей, стоимости товаров и услуг, что формирует повышенный инфляционный фон. Это очевидная цена санкций, которой еврозоне не избежать», — рассказал экономист.

Ранее 17 апреля сообщалось, что экономист Николай Кульбака назвал возможные последствия шестого пакета антироссийских санкций

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Владимир Седов
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