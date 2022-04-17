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Экономист назвал возможные последствия шестого пакета антироссийских санкций

Экономист Кульбака счел, что санкции против российской энергетики разгонят инфляцию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Западные страны перестанут вводить новые пакеты антироссийских санкций только в случае прекращения спецоперации России на Украине. Самыми чувствительными мерами кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру» назвал ограничения в энергетическом секторе.

Последствия для России

Последствиями введения шестого пакета санкций, в который Европейский союз (ЕС) планирует включить меры против энергетического сектора и банков России, может стать девальвация рубля и рост потребительских цен, считает экономист.

«Банковские санкции едва ли будут сильно чувствительными, потому что основные системообразующие банки у нас уже под санкциями. Это будет просто перекрытие лазеек для международной торговли и обхода санкций. Это чувствительно, но в долгосрочной перспективе. Если говорить об энергетических запретах, здесь ситуация хуже. Если речь будет идти о прекращении покупки нефти и газа со стороны Европы, это будет очень серьезный удар по бюджету, который придется компенсировать, скорее всего, печатанием денег и более высокой инфляцией», — объяснил он.

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Вопрос энергоносителей

При этом тотального запрета на закупку у России нефти и газа ждать не стоит, полагает Николай Кульбака.

«Полного эмбарго, скорее всего, на этом этапе не будет, будет ввод дополнительных ограничений. Возможно, что часть стран, которые сильно зависят от российской энергетики, из-под этих санкций выведут, чтобы не уничтожать их экономику. Фактически то, какими будут санкции, зависит от настроения общества. Чем сильнее общество будет настроено против этих военных действий, тем сильнее политики будут вынуждены реагировать», — сказал специалист.

Арсенал санкций

Санкции будут продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться военные действия. Если введен пакет санкций, а они не прекращаются, рано или поздно будет введен новый пакет

Николай Кульбакакандидат экономических наук

По мнению Николая Кульбаки, для самого Евросоюза потери от ввода ограничений на сотрудничество с Россией будут менее значительны, чем для Москвы. По его прогнозу, максимальные потери стран ЕС из-за санкций в энергетической сфере составят до двух процентов ВВП. Это остановит экономический рост, однако падения не произойдет.

Как ранее рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС разрабатывает шестой пакет антироссийских санкций после начала спецоперации России на Украине. Он предусматривает меры против энергетического сектора и банков России. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что главным приоритетом Евросоюза является сокращение доходов президента России Владимира Путина.

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Мария Сметанина
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