Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном

РЖД с 20 апреля запустит поезд Атырау — Астрахань

Россия и Казахстан после отмены коронавирусных ограничений договорились с 20 апреля возобновить движение пассажирских поездов. Об этом сообщается на сайте компании «Казахстанские железные дороги».

Отмечается, что в ближайшее время в расписание вернутся шесть поездов, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года в соответствии с уведомлением «Казахстанских железных дорог». Так, с 20 апреля запускается поезд Атырау — Астрахань, в июне будет возобновлено еще пять маршрутов: Алма-Ата — Саратов, Караганда — Самара, Алма-Ата — Новосибирск, Караганда — Омск и Алма-Ата — Казань.

«Продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления», — добавили в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Ранее в апреле сообщалось, что РЖД зафиксировала стоимость билетов на поезда «Сапсан» на 1 и 9 мая. Таким образом, стоимость билетов на эти даты из Москвы в Санкт-Петербург будет зависеть только от категории места, а не от спроса, и она составит около двух тысяч рублей.