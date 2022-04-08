В РЖД зафиксировали стоимость билетов на «Сапсан» на майские праздники

РЖД: 1 и 9 мая туристы могут отправиться из Москвы в Санкт-Петербург за две тысячи рублей

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги», РЖД) зафиксировала стоимость билетов на поезда «Сапсан» на 1 и 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В РЖД уточнили, что проездные документы по фиксированной сниженной цене можно приобрести на скоростные поезда, курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

Таким образом, стоимость билетов на эти даты из Москвы в Санкт-Петербург будет зависеть только от категории места, а не от спроса, и она составит около двух тысяч рублей. В Нижний Новгород отечественные туристы могут отправиться еще дешевле — проезд в дни майских праздников составляет 1,2 тысячи рублей с человека.

В компании пояснили, что цена на проездные документы формируется с помощью механизма динамического ценообразования: чем выше спрос и меньше мест, тем выше стоимость билетов. Кроме того, цена может зависеть от категории поезда, количества дней до отправления и времени года.

Ранее сообщалось, что РЖД в период майских праздников запустят порядка 400 дополнительных поездов на самых востребованных направлениях. Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Архангельском, Кировом и другими городами России.