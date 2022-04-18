Бывший начальник полигона Капустин Яр частично признал вину по делу о взятке

Суд освободил экс-начальника военного полигона Капустин Яр, обвиняемого в получении взятки

235-й гарнизонный военный суд Москвы освободил из-под домашнего ареста бывшего начальника ракетного полигона Капустин Яр Олега Кислова, обвиняемого в получении взятки; он частично признал вину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение было принято по ходатайству следователя, который заявил суду, что фигурант дела уже не сможет помешать расследованию, так как оно почти завершено. Все следственные действия с Кисловым закончены, а его вина подтверждается заключениями специалистов и экспертов, показаниями свидетелей и вещественными доказательствами. Сам генерал почти завершил ознакомление с материалами дела.

По версии следствия, Кислов за взятку отдал коммерсантам вверенное ему Минобороны топливохранилище с 300 тоннами мазута. Его частичное признание вины заключается в том, что он превысил свои должностные полномочия, но сделал это абсолютно безвозмездно.

25 ноября 2021 года военный суд поместил генерала под домашний арест. Он попал под следствие после показаний бывшего подчиненного — экс-руководителя 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения в Астраханской области полковника Алексея Прудникова. Он раскрыл коррупционную схему в армии и признался, что передал топливо на продажу за взятку в размере 1,9 миллиона рублей. Деньгами он якобы поделился с Кисловым.

После признательных показаний Прудников был освобожден из СИЗО, где провел полгода.