Богатые китайцы решили эмигрировать из страны из-за локдауна

Financial Times: состоятельные граждане КНР покидают страну из-за жестких локдаунов

Состоятельные граждане Китая стали активно эмигрировать из страны, опасаясь введения жестких локдаунов в ряде городов. Среди тех, кто наблюдает за ограничениями в Шанхае, только растет недовольство, пишет издание Financial Times.

Согласно опросам среди десятка компаний, занимающихся эмиграцией, в этой сфере наблюдается резкий рост спроса. Это связывают с введением локдауна в Шанхае в конце марта. Некоторые китайцы опасаются, что их города ждет та же участь, и решают как можно скорее покинуть страну. «Власти заставляют людей жертвовать своими основными потребностями для борьбы с болезнью, которая ненамного серьезнее сезонного гриппа. Наши клиенты предпочли голосовать ногами», — заявил консультант из Шанхая Джеймс Чен.

Издание считает, что о возросшем интересе к эмиграции говорят и поисковые запросы в WeChat (с начала апреля они выросли почти в семь раз).

18 апреля власти Шанхая сообщили о смерти трех жителей в возрасте от 89 до 91 года. Ранее в ходе карантина в городе было зарегистрировано 19,8 тысячи новых случаев бессимптомного заражения, у 2,4 тысячи больных заболевание сопровождается типичными симптомами.