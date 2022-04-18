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Макрона уличили в попытке привлечь молодых избирателей необычным методом

Daily Mail: Макрон попытался привлечь молодежь снимками на диване в расстегнутой рубашке

Фото: @soazigdelamoissonniere

Официальный фотограф президента Франции Эммануэля Макрона опубликовал серию его «закулисных» снимков в преддверии второго тура голосования на президентских выборах. Журналисты Daily Mail уличили главу государства в попытке привлечь избирателей среди молодежи необычным методом.

На фото, о которых идет речь, Макрон запечатлен в неформальной обстановке — он позирует перед камерой, сидя на кожаном диване в брюках и расстегнутой на пару пуговиц белой рубашке, из-под которой видна волосатая грудь. При этом один рукав у него закатан, а сам герой фотосессии в кадр не смотрит.

Авторы материала отметили, что снимки вызвали бурную реакцию в соцсетях, и предположили, что, вероятно, именно на это и рассчитывал французский лидер, — ему необходимо было заручиться поддержкой и вниманием молодых людей, которые активно начали проявлять симпатию ко второму кандидату на пост президента Марин Ле Пен.

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Пользователи в большинстве публикаций сравнивали Макрона с другими знаменитостями, известными густой растительностью на груди — в частности, швейцарским теннисистом Роджером Федерером, а также британским актером Шоном Коннери и американским артистом Бертом Рейнольдсом.

В марте модный обозреватель Daily Mail пришла к выводу, что французский президент пытается скопировать украинского коллегу Владимира Зеленского. Тогда он резко сменил имидж — на смену деловому костюму пришла стильная щетина и псевдоармейский брендинг. Таким образом, он, вероятно, хотел не только создать видимость тщательной работы, но и приблизиться к образу украинского лидера, который буквально «переписал правила политической презентации» после начала российской спецоперации на Украине.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за Ле Пен проголосовали 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов. Второй тур кампании назначен на 24 апреля.

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Варвара Кошечкина
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