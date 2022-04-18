Раскрыто значение образа «голливудского мачо» в карьере Макрона

Daily Mail: Макрон копирует образы и манеры самых известных лидеров мнений в истории

Журналисты изучили подборку снимков президента Франции Эммануэля Макрона разных лет и пришли к выводу, что в рамках политической карьеры он придавал особое значение собственному образу, для чего черпал вдохновение у мачо-звезд Голливуда. Об этом пишет Daily Mail.

Авторы статьи утверждают, что для Макрона имидж буквально жизненно необходим — с его помощью он обеспечивает симпатию избирателей: использует весь свой арсенал, чтобы заставить французов за него голосовать. Вероятно, что для этих целей французский лидер копировал образы и манеры самых известных лидеров мнений в истории.

Так, в 2017 году он праздновал свою победу в первом туре президентских выборов, вскинув руку с жестом победы, — считается, что популярным его сделал бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Спустя два года президент появился на публике в темно-синем костюме и водолазке — такой образ, считают журналисты, характерен для британского актера Джейми Дорнана, который сыграл в нашумевшей кинокартине «Пятьдесят оттенков серого».

В августе 2020 года Макрона сфотографировали во время отдыха на юге Франции на гидроцикле — годом ранее активно распространялись похожие снимки со звездой «Титаника» и «Выжившего» Леонардо Ди Каприо. Кроме того, для прогулки с женой он надел солнцезащитные очки-авиаторы, куртку с высоким воротником и темно-синий шарф — подобный комплект напомнил авторам статьи образ американского актера Тома Круза в фильме о летчике-истребителе «Лучший стрелок».

Ранее официальный фотограф Макрона опубликовал серию его «закулисных» снимков в преддверии второго тура голосования на президентских выборах. Глава государства на них позирует перед камерой сидя на кожаном диване в брюках и расстегнутой на пару пуговиц белой рубашке, из-под которой видна волосатая грудь.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовали 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов. Второй тур кампании назначен на 24 апреля.