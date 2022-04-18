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Анастасия Макеева обратилась в полицию из-за угроз поклонника

Анастасия Макеева обратилась в полицию из-за преследований и угроз поклонника

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

40-летняя российская актриса театра и кино Анастасия Макеева обратилась в полицию из-за угроз и преследований одного из своих поклонников. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

На днях Макеева приняла участие в мюзикле «Демон Онегина» в Санкт-Петербурге. У театра, в котором играла Анастасия, ее встретил фанат Марсель Сагитуллин, который ранее неоднократно преследовал артистку в разных городах, выслеживал после концертов и предлагал выйти за него замуж.

В этот раз поклонник решил добиться внимания актрисы с помощью обещаний избавиться от ее супруга, Романа Малькова, а также от нее самой.

«Перед спектаклем наш маньяк со своими угрозами убить меня и расстрелять моего мужа, и даже бывшего мужа, заявился в театр. Была вызвана полиция, и после сложного 12-часового рабочего дня, я вместо отдыха и ужина поехала писать заявление», — поделилась актриса.

Макеева добавила, что после того, как она написала заявление на преследовавшего ее мужчину, его увезли в психдиспансер.

В сентябре прошлого года артистка пожаловалась на свое здоровье, заявив о том, что столкнулась с острым приступом панкреатита.

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Анастасия Астахова
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