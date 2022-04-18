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Минобороны показало работу расчетов ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации

МО РФ опубликовало кадры работы расчетов ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине. Соответствующее видео ведомство предоставило журналистам.

Ракетный комплекс нанес удар по командному пункту механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные о пункте управления были получены по разведывательным каналам.

После подтверждения полученной информации расчеты пусковых установок ОТРК «Искандер» выдвинулись в назначенный район, заняли пусковые позиции, а также выполнили пуски ракет. Высокоточным ударом ракет ликвидировали командный пункт, вооружение и военную технику с личным составом подразделения ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало отдельные данные со списками потерь среди личного состава воинской части 3057 Нацгвардии Украины, куда входит отряд специального назначения «Азов». Документы, попавшие в распоряжение Минобороны, говорят о значительном числе погибших, раненых, пропавших без вести и дезертировавших украинских военнослужащих.

Сергей Истомин
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