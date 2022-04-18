Назван способ избавиться от плохих и навязчивых мыслей

Психолог Грегг посоветовала отстраняться от навязчивых мыслей, чтобы обрести контроль

Группа психологов рассказала, как избавиться от навязчивых негативных мыслей. В статье для журнала Psychology Today эксперты написали, что обрести контроль над потоком собственных пугающих мыслей возможно, и назвали способ, который поможет преодолеть их.

Психологи отмечают, что постоянные пугающие мысли могут быть изнурительными для психики и мешать полноценной жизни. Чтобы уменьшить их вред, специалист Дженнифер Грегг советует применять специальную тактику для обретения контроля над сознанием.

Она рекомендует каждый раз, когда начинают одолевать плохие мысли, отстраняться от них и воспринимать отдельно от своей личности. Для этого необходимо представить, что человек и его мысли не связаны друг с другом, и понаблюдать за ними со стороны. В момент выполнения такой практики психолог рекомендует обращать внимание на ощущения в теле, чтобы переключиться с психического на физическое состояние.

«Закройте глаза примерно на 30 секунд и просто наблюдайте за тем, что возникает у вас в голове. Представьте, что вы сидите в кинотеатре и наблюдаете за своими мыслями на экране. Если вы замечаете, что вас вовлекают в мысли, снова отступите и просто наблюдайте», — подробнее рассказывает о практике отстранения психолог.

Кроме того, если в голове присутствуют навязчивые мысли о болезненной ситуации из прошлого, психолог Лиза Койн советует также отстраненно наблюдать за ними. «Что если бы вы могли наблюдать за этой мыслью, когда она появляется, просто замечать ее, как вы могли бы наблюдать за проезжающей по улице машиной?» — предлагает задуматься она.

По словам психологов, понимание того, что мысли являются лишь частью человека, но не им самим, позволяет обрести свободу и вдохновение для новых свершений.

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