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В Мексике сожгли чучела Зеленского и Байдена

В Мексике на Пасху сожгли фигурки Зеленского и Байдена в танке

Фото: Henry Romero / Reuters

В Мехико на католическую Пасху был сожжен картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом пишет La Nacion.

Фигурка наполовину дьявола, наполовину Байдена торчала из люка танка, а маленький Зеленский — из ствола. Автор работы, 30-летний Эдуардо Родригес пояснил, что не стал добавлять в композицию российского лидера Владимира Путина, поскольку не считает его ответственным за конфликт на Украине.

В ходе праздника инсталляцию подняли в воздух на промышленном кране и подожгли под возгласы толпы.

Пасхальная традиция сожжения Иуды возникла в Мексике во времена испанской колонии во время евангелизации коренного населения. Она олицетворяла победу добра над злом, и долгое время в качестве предметов использовались, прежде всего, дьяволы, но на протяжении последних десятилетий преобладали куклы политиков, певцов или популярных персонажей.

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Марина Совина
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