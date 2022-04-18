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В России хакеры начали маскировать вирусы под контент Netflix

Хакеры начали распространять вирусы в виде файлов с контентом Netflix на торрент-трекерах

Фото: Pixabay

Специалисты по информационной безопасности сообщили, что хакеры стали маскировать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших работу в России. Об этом пишут «Известия».

Хакеры начали распространять вирусы в виде файлов с контентом таких сервисов, как Netflix, на торрент-трекерах. При этом посещаемость последних в России в марте выросла с 50,7 до 67,1 миллиона человек, согласно данным компании Similarweb.

Увеличившийся интерес к торрент-трекерам аналитик Mobile Research Group Эльдара Муртазина объяснил уходом контента из России после введения западных санкций. «Люди ищут фильмы, сериалы, программное обеспечение там, где они есть», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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