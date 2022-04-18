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Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода

Минобороны сообщило об уничтожении ударом авиации завода, производившего «Точки-У»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Под Днепропетровском ударами российской авиации был уничтожен завод, занимавшийся производством и обслуживанием головных частей ракет «Точка-У». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Всего ВКС России нанесли удары по 47 районам сосредоточения живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 22 позициям артиллерии.

Уничтожен командный пункт территориальной обороны в районе населенного пункта Зеленое Поле, а также склад боеприпасов и хранилище топлива возле Червоной Поляны.

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Роман Кирьянов
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