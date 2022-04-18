В МИД обвинили Запад в создании раскола среди членов ООН

В МИД России заявили, что Запад создает искусственный раскол среди членов ООН

Запад создает искусственный раскол между членами ООН на фоне российской военной операции на Украине, чтобы помешать поиску компромиссов для решения международных проблем. В этом обвинил западные государства руководитель департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, передает РИА Новости.

«Среди стран-членов ООН создается искусственный раскол, который препятствует нахождению компромиссов, нахождению решений трудных проблем современности», — сказал дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия самостоятельно заявила о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека (СПЧ), оставшись в статусе наблюдателя. По его словам, своим решением Россия сумела избежать «ливийского сценария» и не допустила поражения в правах при дальнейшей работе в Совете.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.