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Из подмосковного детсада с отравлением госпитализировали 13 детей

В детском саду Подольска отравились 13 детей

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Из детского сада в Подольске с отравлением госпитализировали 13 детей. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По данным подмосковной прокуратуры, была организована проверка по факту отравления воспитанников детского сада в городском округе Подольск. По результатам ведомство даст оценку действиям ответственных должностных лиц детсада, а также организации, которая оказывает услуги питания.

В ведомстве уточнили, что пострадавшими оказались 13 воспитанников образовательного учреждения в возрасте от 3 до 7 лет.

В свою очередь представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

«Образцы продуктов, употребленных детьми в пищу, также направлены для проведения экспертизы. Допрошены должностные лица, истребована необходимая документация», — добавила она.

Ранее в Ростове-на-Дону 17 учеников детской школы-интерната попали в больницу с признаками отравления. По версии следствия, причиной отравления школьников стала еда, которую они употребляли в школе.

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Никита Абрамов
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