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В российской школе массово отравились дети

В Ростове-на-Дону 17 детей попали в больницу после отравления едой в школе

Фото: Shutterstock

В Ростове-на-Дону 17 учеников детской школы-интерната попали в больницу с признаками отравления. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Ростовской области.

По версии следствия, причиной отравления школьников стала еда, которую они употребляли 16 марта на территории школы. В результате у 17 детей в возрасте от 7 до 15 лет появились признаки отравления в виде рвоты, диареи и высокой температуры. Все они госпитализированы. Врачи оценивают школьников как удовлетворительное.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В декабре 2021 года в школе Тувы отравились 116 детей. Причиной отравления мог стать золотистый стафилококк, выявленный в капустном салате. Исполняющий обязанности министра образования Тувы Алексей Храмцов заверил, что во всех школах проверят организацию питания.

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Константин Лысяков
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