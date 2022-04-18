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В Госдуме ответили на показанное СБУ обращение Медведчука

Депутат ГД Белик: обращение Медведчука стоит воспринимать как сказанное под дулом автомата
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Кадр: СБУ

Просьбу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обменять его на украинских военнопленных следует воспринимать как «сказанное под дулом автомата». Так на его обращение ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, Медведчук в течение долгого времени находится под моральным и, с большой вероятностью, физическим давлением. «Естественно, он озвучивает то, что ему позволено озвучивать, и сам надеется на хотя бы какое-то разрешение ситуации», — уточнил Белик.

Он добавил, что обращение человека, который оказался в застенках службы безопасности Украины (СБУ), вызывает ассоциацию с видео, которое записывают люди, попавшие в плен к террористам. Вместе с тем депутат напомнил, что обмен Медведчука на военнопленных с самого начала был в планах у киевского режима.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, «которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

Супруга Медведчука Оксана Марченко обращалась за помощью к Владимиру Путину, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Сергей Истомин
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