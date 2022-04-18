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Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его

Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его на военных в Мариуполе

Кадр: СБУ

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя. Видео обращения опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает «Интерфакс».

Медведчук просит обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

Ранее российское телевидение показало кадры с двумя пленными британцами, которые попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на Медведчука.

Жена Медведчука Оксана Марченко обращалась за помощью к Владимиру Путину, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Алевтина Запольская
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