Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его
Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя. Видео обращения опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает «Интерфакс».
Медведчук просит обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».
Ранее российское телевидение показало кадры с двумя пленными британцами, которые попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на Медведчука.
Жена Медведчука Оксана Марченко обращалась за помощью к Владимиру Путину, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.