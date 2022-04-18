Появились подробности подготовки парада Победы 9 мая

В параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных и более 200 единиц техники

В подмосковном Алабино в понедельник, 18 апреля, прошла тренировка военного парада Победы. В ней приняли участие 11 тысяч военнослужащих, которым предстоит 9 мая выйти на Красную площадь. Подробности подготовки к торжественному мероприятию сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

В военном ведомстве уточнили, что всего было задействовано более 200 единиц военной техники, из которых 77 — самолеты и вертолеты. В тренировке также приняли участие воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения «Юнармия».

В составе механизированной колонны в Алабино проехали автомобили повышенной защищенности «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Кроме того, в составе колонны были комплексы противовоздушной обороны «Тор-М2», «Бук-МЗ» и С-400 «Триумф».

Генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что 9 мая в России будет праздноваться в 2022 году так же, как и всегда.