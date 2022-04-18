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В России заявили об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной

Зампостпреда РФ Полянский заявил, что сейчас не видит перспектив для переговоров с Киевом

Фото: Yana Paskova / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив для переговоров с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Полянский прокомментировал предложение ООН о встрече России и Украины для обсуждения гуманитарных вопросов. Он подчеркнул, что подобные инициативы выдвигались и раньше. Российский дипломат отметил, что в ООН в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании ситуации и сближении позиции сторон. При этом Полянский добавил, что такая ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы для каких-либо договоренностей между Москвой и Киевом, которых, по его мнению, сейчас нет.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией. «ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров», — рассказал Гриффитс.

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Марина Совина
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