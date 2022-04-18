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Подсказка для Байдена попала в прямой эфир

Слова жены Байдена, напомнившей президенту США помахать рукой зрителям, попали в эфир
Джо и Джилл Байден

Джо и Джилл Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Первая леди США Джилл Байден подсказала растерявшемуся американскому лидеру, что нужно делать во время праздничной пасхальной церемонии. Видео произошедшего опубликовано на YouTube-канале World's News.

После выступления президент США Джо Байден забыл помахать собравшимся слушателям. Однако супруга главы Белого дома вовремя напомнила ему, что нужно делать. Ее слова «Маши, маши» попали в прямой эфир благодаря включенному микрофону.

В 2022 году католики отмечают Пасху 17 апреля.

Ранее Джо Байден в ходе выступления в Гринсборо, штат Северная Каролина, растерялся и подал руку пустоте для рукопожатия. Закончив свое выступление фразой «Да благословит вас всех Бог», американский лидер повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку. Затем Байден принялся оглядывать сцену в растерянности и начал бесцельно бродить по переполненному залу.

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Ксения Назарова
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