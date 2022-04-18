Полицейская собака помогла задержать расправившегося с россиянкой мужчину

В Санкт-Петербурге полицейская собака помогла задержать курьера, подозреваемого в убийстве

В Санкт-Петербурге полицейская собака помогла выйти на след мужчины, подозреваемого в убийстве молодой россиянки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

Тело 28-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в квартире по Большой Московской улице около 12 часов дня 16 апреля. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Оперативники установили, что жертва расправы предоставляла платные интимные услуги. Сразу появилось предположение, что ее мог убить клиент.

Отсмотрев записи с камер наблюдений, полицейские определили только маршрут ухода предполагаемого злоумышленника. Дальнейшим выслеживанием предполагаемого убийцы занялась служебная собака Кадис.

Взяв образец запаха из квартиры убитой, собака довела полицейских до квартиры дома 87 по набережной реки Фонтанки. Там проживал 23-летний петербуржец, работающий курьером. По предварительным данным, он пришел к потерпевшей как клиент, а затем решил ограбить женщину. Молодой человек встретил активное сопротивление и зарезал ее, после чего сбежал.

Его доставили в следственные органы.