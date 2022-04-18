Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог назвал кризисы на Украине и Тайване «неплохими историями» для США

Политолог Китамура раскрыл «метод», обогащающий США во время кризисов на Украине и Тайване

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США сильно обогащается на украинском конфликте, поэтому метод утверждения своей гегемонии чужой кровью будет и в дальнейшем активно тиражироваться Вашингтоном, заявил японский политолог Дзюн Китамура (Jun Kitamura), пишет JB Press.

По мнению эксперта, кризис на Украине, и, возможно, на Тайване — это «неплохие истории» для Вашингтона. Из-за продолжающейся на Украине специальной операции мир ожидает еще одного конфликта — между Китаем и Тайванем, отметил Китамура.

Он раскрыл черту, которая объединяет Россию и Китай — две страны хотят ослабить мощь США. «Вполне можно допустить, что администрация президента США Джо Байдена, в свою очередь, может попытаться использовать эти военные конфликты, которые можно назвать судьбоносными, с принципиально противоположной целью сохранения американской гегемонии», — добавил он.

Материалы по теме:
«Не надо было угрожать моей стране» Хакеры Killnet защищают Россию, сражаясь с Anonymous и НАТО. Кто за ними стоит?
«Не надо было угрожать моей стране»Хакеры Killnet защищают Россию, сражаясь с Anonymous и НАТО. Кто за ними стоит?
15 апреля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
Сегодня

Конфликт на Украине выгоден для США как для крупнейшего экспортера оружия, объяснил ученый. Он напомнил, что Вашингтон поставлял технику и оружие до спецоперации, он вооружает Киев во время конфликта. «После начала российской спецоперации на Украине цены на акции крупнейших военных компаний США одномоментно и резко подскочили», — уточнил он и добавил, что в начале 2022 года индексы роста акций некоторых фирм «колебались около нуля».

В марте власти Тайваня заявили, что обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая. Несмотря на то, что Пекин неоднократно опровергал вероятность развития подобного сценария, опасения властей островного государства значительно выросли из-за ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Банки возобновят продажу наличной валюты россиянам
В России оценили изменения в сфере трудовой миграции
Политолог назвал кризисы на Украине и Тайване «неплохими историями» для США
Развенчаны главные мифы о холестерине
Разработано эффективное средство от рака груди
Светлана Немоляева вспомнила о съемках в «Служебном романе»
Житель Мариуполя рассказал о нелюбви жителей города к «Азову»
В России призвали не закрывать въезд для фур из Европы
Женщина услышала случайное признание друга и прекратила с ним отношения
В России оценили отказ Молдавии передать Украине истребители МиГ-29
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.