Политолог назвал кризисы на Украине и Тайване «неплохими историями» для США

Политолог Китамура раскрыл «метод», обогащающий США во время кризисов на Украине и Тайване

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США сильно обогащается на украинском конфликте, поэтому метод утверждения своей гегемонии чужой кровью будет и в дальнейшем активно тиражироваться Вашингтоном, заявил японский политолог Дзюн Китамура (Jun Kitamura), пишет JB Press.

По мнению эксперта, кризис на Украине, и, возможно, на Тайване — это «неплохие истории» для Вашингтона. Из-за продолжающейся на Украине специальной операции мир ожидает еще одного конфликта — между Китаем и Тайванем, отметил Китамура.

Он раскрыл черту, которая объединяет Россию и Китай — две страны хотят ослабить мощь США. «Вполне можно допустить, что администрация президента США Джо Байдена, в свою очередь, может попытаться использовать эти военные конфликты, которые можно назвать судьбоносными, с принципиально противоположной целью сохранения американской гегемонии», — добавил он.

Конфликт на Украине выгоден для США как для крупнейшего экспортера оружия, объяснил ученый. Он напомнил, что Вашингтон поставлял технику и оружие до спецоперации, он вооружает Киев во время конфликта. «После начала российской спецоперации на Украине цены на акции крупнейших военных компаний США одномоментно и резко подскочили», — уточнил он и добавил, что в начале 2022 года индексы роста акций некоторых фирм «колебались около нуля».

В марте власти Тайваня заявили, что обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая. Несмотря на то, что Пекин неоднократно опровергал вероятность развития подобного сценария, опасения властей островного государства значительно выросли из-за ситуации на Украине.