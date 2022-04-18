В ООН сообщили о попытках Гутерриша связаться с Путиным после 24 февраля

Представитель ООН сообщил о попытках Гутерриша связаться с Путиным с начала спецоперации

После начала российской военной операции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

«Короткий ответ — да», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Дюжаррик не стал как-либо комментировать свои слова, отметив, что «остальное должно быть ясно».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. По его словам, одной из целью является денацификация Украины. 5 марта глава государства раскрыл смысл этого понятия — он объяснил, что в украинском правительстве есть радикалы, от которых необходимо избавиться.